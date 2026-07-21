Guardiola nuovo ct Italia arriva la conferma di Malagò | Si può fare

Malagò ha confermato che Guardiola può diventare il nuovo allenatore della nazionale italiana di calcio. La possibilità di un cambio in panchina è stata discussa nelle ultime ore, con l’interessato che avrebbe dato disponibilità. La decisione finale dipenderà dalle trattative tra le parti coinvolte. Attualmente, non sono stati resi noti dettagli sui tempi o sulle modalità dell’eventuale accordo. La notizia ha suscitato attenzione nel mondo sportivo, senza che siano stati confermati ulteriori sviluppi.

La notizia diffusa nelle ultime ore apre uno scenario decisamente affascinante e inaspettato per il futuro della Nazionale italiana di calcio. In seguito alle dimissioni di Gennaro Gattuso dalla carica di commissario tecnico, la Federazione Italiana Giuoco Calcio si trova di fronte alla delicata e cruciale responsabilita di individuare un profilo all’altezza per guidare la squadra verso le prossime sfide internazionali. Il nuovo assetto dirigenziale, fortemente caratterizzato dal passaggio di consegne al vertice tra Gabriele Gravina e l’attuale presidente Giovanni Malagò, coadiuvato dal neo direttore tecnico Paolo Maldini, sta esplorando piste di assoluto rilievo e prestigio globale per rilanciare le ambizioni degli azzurri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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