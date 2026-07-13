Il presidente della federazione calcistica ha annunciato che si lavora al nome del nuovo commissario tecnico della Nazionale, con una decisione prevista nel più breve tempo possibile. Ha sottolineato l'importanza di trovare una soluzione compatibile, evitando decisioni affrettate. Non sono stati forniti dettagli sui candidati o sui tempi, ma si conferma l’intenzione di definire la scelta senza esitazioni. La comunicazione è arrivata durante un evento benefico, mentre si attendono sviluppi ufficiali.

Giovanni Malagò fa chiarezza sul futuro ct della Nazionale. Impegnato a L'Aquila in occasione della Partita del Cuore, il numero uno della Federcalcio ha parlato della scelta del nuovo ct: "Arriverà il prima possibile, senza fare le cose in un modo sbagliato. O, almeno, come si pensa si possano fare meglio. Ci sono aspetti di condivisione con Maldini e Leonardo, c’è anche una questione di cifre: quando si fanno i contratti ci sono i desideri e le cose reali. Sono sincero: da domani si entra nella fase dell’individuazione e poi si passerà a individuare la persona in concreto. So che per voi è difficile credermi, ma vi prego di farlo"., Tra i nomi che circolano insistentemente c'è anche, e soprattutto, quello di Pep Guardiola: "Nessuno può dire che Guardiola non sarebbe una cosa molto importante. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Malagò: "Da domani lavoriamo sul ct. Guardiola? Serve compatibilità. Mancini..."

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