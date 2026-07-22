Giovanni Malagò ha confermato di aver avuto contatti con l’allenatore Pep Guardiola, ma ha precisato che non c’è ancora un accordo definitivo per il suo trasferimento alla guida della Nazionale. Le trattative tra le parti sono in corso, ma non si può ancora considerare conclusa né garantito il passaggio. La situazione rimane aperta e non sono stati annunciati tempi o dettagli specifici sui prossimi passi.

Malagò e la Nazionale: Trattative in Corso per Pep Guardiola. La Situazione Attuale della Figc. ROMA (ITALPRESS) – In un contesto di sfide economiche, Giovanni Malagò, presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), ha recentemente rilasciato dichiarazioni importanti riguardo al futuro della Nazionale. Intervenuto durante la trasmissione Vivavoce, in collaborazione con Chora, Will e Cronache di spogliatoio, Malagò ha chiarito le difficoltà finanziarie che sta affrontando la federazione. “Ci sono anche aspetti finanziari, di budget. Sul breve-medio periodo dire che c’è da stringere la cinghia è dire poco”, ha spiegato il presidente, sottolineando le esigenze di contenere i costi in questa fase. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Malagò conferma contatti con Guardiola, ma il trasferimento non è garantito.

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