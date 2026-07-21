Guardiola nuovo ct dell’Italia? Malagò conferma l’incontro

Il presidente della Figc ha confermato di aver incontrato Pep Guardiola in relazione alla posizione di allenatore della nazionale italiana. La discussione si sarebbe svolta recentemente e il nome dell’allenatore spagnolo è stato ufficialmente confermato come possibile nuovo tecnico. Non sono stati forniti dettagli sulle tempistiche o sui prossimi passi. La conferma arriva dopo settimane di voci e speculazioni sul futuro della guida tecnica della squadra nazionale.

Roma, 21 luglio 2026 – Giovanni Malagò conferma il nome di Pep Guardiola per la panchina dell’Italia ( leggi qui ). Il presidente della Figc, dopo essere succeduto a Gabriele Gravina alla guida della Federazione, sta lavorando con il nuovo direttore tecnico della Nazionale Paolo Maldini per individuare il candidato perfetto per il ruolo di commissario tecnico, lasciato vacante dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso. Tra i nomi per la panchina dell’Italia, c’è anche quello di Pep Guardiola, che ha lasciato il Manchester City dopo 10 anni e con cui c’è stato un incontro per proporgli il progetto azzurro: “Credo sia stato giusto e importante... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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NAZIONALE: COSA CAMBIERANNO MALDINI E LEONARDO

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