Maiali morti e agonizzanti sui camion, senza poter bere e con oltre 45 gradi. Nelle prime settimane di luglio il team investigativo di Essere Animali è tornato a documentare il trasporto di animali vivi durante le giornate di caldo estremo. Quest’anno le attività si sono concentrate vicino ai tre principali macelli di maiali italiani destinati anche alla filiera DOP, situati in Emilia-Romagna e Lombardia, nelle province di Modena e di Mantova e hanno previsto l’utilizzo non solo di una pistola termica, ma anche, per la prima volta in Italia, di una termocamera, uno strumento che misura la temperatura rilevando la radiazione infrarossa emessa dagli oggetti e convertendola in un’immagine termica visibile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Maiali della filiera Dop italiana morti e agonizzanti nei camion con oltre 45 gradi e senz’acqua: la video-inchiesta di Essere Animali

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Essere Animali: «Temperature estreme animali morti e agonizzanti nei camion»

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