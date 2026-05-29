Reggio Emilia si ribalta un camion carico di maiali | animali a zonzo
Un camion carico di circa dieci maiali si è ribaltato a Sant'Ilario d'Enza, in provincia di Reggio Emilia. Dopo l’incidente, gli animali sono scappati dal veicolo e si sono mossi nei dintorni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per gestire la situazione e recuperare gli animali. Non sono stati riportati feriti tra le persone coinvolte. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso.
Un camion che trasportava una decina di maiali si è ribaltato in provincia di Reggio Emilia, a Sant'Ilario d'Enza, e gli animali sono usciti, iniziando a girovagare nei dintorni. E' successo in località Calerno, sulla via Emilia, all'altezza di via XXV Aprile. Sul posto, i carabinieri della stazione di Sant'Ilario, polizia locale, stradale, vigili del fuoco, protezione civile e servizio veterinario per il recupero e la messa in sicurezza dei suini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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