Palermo incendio nell’impianto di potabilizzazione Fanaco a Castronovo oltre 20 comuni senz’acqua - VIDEO
Un incendio ha coinvolto l'impianto di potabilizzazione Fanaco a Castronovo, causando la sospensione dell’erogazione dell’acqua in oltre 20 comuni. L’incendio si è sviluppato nell’area dell’impianto, già colpita da incendi domenica che avevano danneggiato colture e aziende agricole, e aveva provocato problemi al sistema di approvvigionamento idrico. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme, che hanno causato danni all’impianto e interruzioni nell’erogazione dell’acqua.
Il rogo ha investito l'area dell'impianto di potabilizzazione Fanaco, già messo sotto pressione dagli incendi che nella giornata di domenica avevano colpito la zona, danneggiando colture, aziende agricole e causando i primi problemi al sistema di approvvigionamento idrico Un vasto incendio ha. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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