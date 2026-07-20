Palermo incendio nell’impianto di potabilizzazione Fanaco a Castronovo oltre 20 comuni senz’acqua - VIDEO

Notizia in breve

Un incendio ha coinvolto l'impianto di potabilizzazione Fanaco a Castronovo, causando la sospensione dell’erogazione dell’acqua in oltre 20 comuni. L’incendio si è sviluppato nell’area dell’impianto, già colpita da incendi domenica che avevano danneggiato colture e aziende agricole, e aveva provocato problemi al sistema di approvvigionamento idrico. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme, che hanno causato danni all’impianto e interruzioni nell’erogazione dell’acqua.