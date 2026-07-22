Il partito Fratelli d’Italia ha presentato alla Camera una proposta di legge con l’obiettivo di impedire che le vittime di reati possano ricevere risarcimenti dai delinquenti. La misura arriva in risposta al caso di un gioielliere di 71 anni, coinvolto in un episodio che ha attirato l’attenzione mediatica. La proposta vieta esplicitamente il pagamento di risarcimenti da parte di chi ha commesso un reato alle vittime.

«Mai più delinquenti risarciti dalle vittime». Dopo il caso di Mario Roggero, il gioielliere settantunenne di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, condannato in via definitiva dalla Cassazione a 14 anni e 9 mesi per omicidio e che dovrà pagare ai familiari dei due rapinatori uccisi e del terzo rimasto ferito cifre a sei zeri, Fratelli d’Italia tira dritto sulla questione dei risarcimenti ai familiari di criminali uccisi durante attività illegali e, sull’onda della norma introdotta nell’ultimo decreto sicurezza, rilancia con una conferenza stampa svoltasi ieri mattina alla Camera la proposta di legge, a prima firma di Raffaele Speranzon, che era stata comunicata alla presidenza del Senato nel giugno del 2025. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Mai più risarcimenti dalle vittime». Fdi presenta la norma alla Camera

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