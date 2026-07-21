Mai più delinquenti risarciti dalle vittime La proposta di FdI alla Camera | è una norma di buonsenso aspettiamo la sinistra

Notizia in breve

Alla Camera, Fratelli d’Italia ha presentato una proposta di legge che mira a vietare il risarcimento alle vittime di reati commessi da persone in legittima difesa. La proposta si concentra su un principio di buon senso e non ha legami con il caso Roggero. La norma riguarda la responsabilità civile in situazioni di eccesso di legittima difesa, senza coinvolgere aspetti mediatici o altri casi specifici.