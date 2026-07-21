Mai più delinquenti risarciti dalle vittime La proposta di FdI alla Camera | è una norma di buonsenso aspettiamo la sinistra
Alla Camera, Fratelli d’Italia ha presentato una proposta di legge che mira a vietare il risarcimento alle vittime di reati commessi da persone in legittima difesa. La proposta si concentra su un principio di buon senso e non ha legami con il caso Roggero. La norma riguarda la responsabilità civile in situazioni di eccesso di legittima difesa, senza coinvolgere aspetti mediatici o altri casi specifici.
Un principio di buon senso, nessuna speculazione mediatica, nessun legame diretto con il caso Roggero. Fratelli d’Italia presenta alla Camera la proposta di legge in materia di responsabilità civile nei casi di eccesso di legittima difesa. La filosofia del provvedimento è chiara: basta con gli indennizzi e i risarcimenti per danno a chi delinque. Riprendendo una proposta di legge a prima firma Raffaele Speranzon, l’intervento mira a impedire che chi aggredisce, rapina o mette in pericolo la vita altrui possa poi ottenere un risarcimento proprio da chi si è difeso. Risarcimento danni a chi delinque, la proposta di FdI. Alla conferenza stampa... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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