Risarcimenti alle vittime del Forteto Fratelli d’Italia presenta la norma
Fratelli d’Italia ha presentato una proposta di legge per i risarcimenti alle vittime del Forteto. Michelotti ha annunciato che l’approvazione è prevista entro fine anno, seguita dall’apertura di un bando per l’erogazione dei fondi. La questione del Forteto, uno dei casi giudiziari più noti in Italia, continua a essere al centro dell’attenzione pubblica e politica.
Francesco Michelotti: «Approvazione entro la fine dell’anno, poi un vero e proprio bando». Il Forteto, uno di quegli scandali italiani che non trovano mai fine. Perché individuati i colpevoli poi restano le vittime, per le quali nessuna somma di denaro potrà mai risarcire il danno subito. E qui le vittime sono davvero tante. Al Forteto si sono consumati per quasi 40 anni maltrattamenti e abusi a danno di circa 100 minori, lì collocati dalle istituzioni. L’omonima cooperativa agricola e comunità, fondata nel 1977 nel Mugello (a Vicchio e Barberino di Mugello, vicino a Firenze) da Rodolfo Fiesoli e Luigi Goffredi, si è macchiata di orrori indicibili per i quali ancora nessuno ha davvero pagato. 🔗 Leggi su Laverita.info
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