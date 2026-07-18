Fratelli d’Italia ha presentato una proposta di legge per i risarcimenti alle vittime del Forteto. Michelotti ha annunciato che l’approvazione è prevista entro fine anno, seguita dall’apertura di un bando per l’erogazione dei fondi. La questione del Forteto, uno dei casi giudiziari più noti in Italia, continua a essere al centro dell’attenzione pubblica e politica.

Francesco Michelotti: «Approvazione entro la fine dell’anno, poi un vero e proprio bando». Il Forteto, uno di quegli scandali italiani che non trovano mai fine. Perché individuati i colpevoli poi restano le vittime, per le quali nessuna somma di denaro potrà mai risarcire il danno subito. E qui le vittime sono davvero tante. Al Forteto si sono consumati per quasi 40 anni maltrattamenti e abusi a danno di circa 100 minori, lì collocati dalle istituzioni. L’omonima cooperativa agricola e comunità, fondata nel 1977 nel Mugello (a Vicchio e Barberino di Mugello, vicino a Firenze) da Rodolfo Fiesoli e Luigi Goffredi, si è macchiata di orrori indicibili per i quali ancora nessuno ha davvero pagato. 🔗 Leggi su Laverita.info

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Laverita.info - Risarcimenti alle vittime del Forteto. Fratelli d’Italia presenta la norma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Forteto, Fratelli d'Italia lancia la proposta di legge: un fondo per risarcire tutte le vittimeFratelli d'Italia ha presentato una proposta di legge per creare un fondo destinato a risarcire tutte le vittime del sistema Forteto.

Forteto, il governo accelera sui risarcimenti alle vittime: la proposta di legge di FdI. Donzelli: “Contribuisca anche la regione Toscana”Il governo ha presentato una proposta di legge per risarcire le vittime del Forteto, con la firma del presidente della commissione d’inchiesta...

Temi più discussi: Rapina di Grinzane, i risarcimenti alle famiglie delle vittime e anche al complice sopravvissuto; Sicurezza, Meloni: Chi commette reati non può essere risarcito, basta con i paradossi; Forteto, il capitolo risarcimenti. Un fondo per le vittime di Fiesoli: Contribuisca anche la Regione; Uranio impoverito in Kosovo, poi il tumore. Risarcimento da 300mila euro per un ex comandante dell'aeronautica.

Rapina di Grinzane, i risarcimenti alle famiglie delle vittime e anche al complice sopravvissuto x.com

Forteto, il capitolo risarcimenti. Un fondo per le vittime di Fiesoli: Contribuisca anche la RegioneSette milioni del Governo da destinare a chi non ha avuto altri ristori: la proposta di legge di Fratelli d’Italia . lanazione.it

Mario Roggero, il risarcimento di 780mila euro alle vittime e perché secondo i giudici non è innocenteAl gioielliere non è stata riconosciuta né la legittima difesa né l'attenuante di aver agito per grave turbamento. La Corte d'Appello ha ritenuto infondata (nonché smentita dalle telecamere) la tesi ... today.it