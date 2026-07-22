lutto per vincenzo montella morta la sorella caterina per incidente domestico

La sorella di Vincenzo Montella è deceduta in ospedale a causa delle ferite riportate in un incidente domestico. L’incidente è avvenuto in un’abitazione privata e, dopo le prime cure, la donna è stata trasferita in ospedale dove è deceduta poco dopo. La notizia ha colpito profondamente l’ex calciatore, che si trova ora a dover affrontare il lutto.

Grave lutto per l’ex attaccante della Roma. La sorella Caterina Montella si è spenta in ospedale a causa delle fertile riportate in seguito ad un incidente domestico Un grave lutto ha colpito l’ex attaccante della Roma Vincenzo Montella,la sorella Caterina è decedutae, secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe morta a seguito di unincidente domestico. A rendere nota la notizia è stata la Federazione calcistica Turca, di cui Montella è il commissario tecnico. In un comunicato la Tff esprime “profondo dolore per la scomparsa di Caterina Montella, sorella del nostro commissario tecnico della Nazionale, avvenuta in ospedale a seguito di un tragico incidente domestico”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Grave lutto per Vincenzo Montella: è morta la sorella Caterina dopo un tragico incidente domestico.

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