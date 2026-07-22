Vincenzo Montella ha perso una persona cara in un incidente domestico. La notizia è stata confermata nelle ultime ore, lasciando il mondo del calcio sotto shock. Non sono stati forniti dettagli specifici sull’incidente. La famiglia e il settore sportivo sono stati informati della tragedia. La notizia ha generato reazioni di cordoglio tra colleghi e tifosi. Nessuna informazione aggiuntiva è stata diffusa riguardo alle circostanze dell’incidente o all’identità delle persone coinvolte.

Un grave lutto ha colpito nelle ultime ore Vincenzo Montella, travolgendo il commissario tecnico della Nazionale turca in un momento particolarmente delicato anche dal punto di vista professionale. La notizia si è diffusa rapidamente, suscitando profonda commozione nel mondo del calcio, dove in tanti hanno voluto manifestare vicinanza all’ex attaccante e allenatore italiano. Fin dai primi momenti sono arrivati numerosi messaggi di cordoglio da parte di addetti ai lavori, società sportive e tifosi. Anche la Federazione turca di calcio ha espresso pubblicamente la propria partecipazione al dolore del commissario tecnico, dedicandogli un messaggio ufficiale dopo aver appreso la drammatica notizia che ha colpito la sua famiglia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Grave lutto per Vincenzo Montella, calcio sotto choc: morta per un incidente domestico

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