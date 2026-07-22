L’Urban center intitolato a Cortopassi

L’Urban Center situato nel Teatro Civico, con ingresso da via Carpenino, è stato intitolato a Domenico Cortopassi. La cerimonia di inaugurazione si è svolta alla presenza del sindaco e dell’assessore alla Toponomastica.

È stato intitolato a Domenico Cortopassi l’ Urban Center situato all’interno del Teatro Civico, con ingresso da via Carpenino. La cerimonia di inaugurazione si è svolta alla presenza del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e dell’assessore alla Toponomastica Maria Grazia Frijia. Con questa intitolazione l’amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio a una figura di primo piano della storia musicale spezzina, compositore e direttore d’orchestra che, attraverso un’intensa attività artistica e didattica, ha contribuito a dare prestigio alla città della Spezia. La proposta aveva ricevuto il parere favorevole della Commissione consultiva per la Toponomastica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Intitolazione dell' Urban Center a Domenico Cortopassi 20-07-2026

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