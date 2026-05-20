Catania Consiglio comunale | via libera al progetto Urban Center nel quartiere San Berillo

Il Consiglio comunale di Catania ha approvato una delibera che autorizza la realizzazione di un nuovo Urban Center nel quartiere San Berillo. La decisione riguarda la riqualificazione di un’area della città e prevede interventi specifici di recupero e sviluppo urbano. La delibera è stata discussa e approvata durante una seduta consiliare, con il voto favorevole della maggioranza. La nuova struttura mira a migliorare gli spazi pubblici e a favorire attività sociali e culturali nel quartiere.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Approvata la delibera per la riqualificazione dell’area. Il Consiglio comunale, guidato dal presidente Sebastiano Anastasi, ha approvato nella seduta di ieri, 19 maggio, la delibera relativa al progetto di riqualificazione del quartiere San Berillo, proposta dall’assessore al Patrimonio Daniele Bottino. Il provvedimento riguarda l’acquisizione di alcuni immobili privati necessari per completare il piano di recupero urbano della zona, che prevede la nascita dell’Urban Center grazie ai fondi statali destinati ai Piani urbani integrati. Previsto l’acquisto di tre edifici privati. Secondo quanto spiegato dall’assessore Bottino, il Comune procederà all’acquisto di tre edifici per un valore complessivo di 545 mila euro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, Consiglio comunale: via libera al progetto Urban Center nel quartiere San Berillo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Catania: via libera al regolamento per il Garante dei detenuti Sullo stesso argomento Leggi anche: Verifiche nel quartiere San Berillo, scattano sanzioni per 5mila euro Via libera dal consiglio comunale ai comitati di quartiereIl Consiglio comunale di Reggio Calabria, riunitosi in seconda convocazione nell’Aula consiliare Pietro Battaglia di Palazzo San Giorgio, ha... L'Urban center si fa strada a San Berillo: il Catania approva l'acquisto di tre immobili da privatiPrevista la demolizione per una nuova piazza, la realizzazione di aree verdi e servizi con finanziamento statale da 6 milioni ... lasicilia.it San Berillo, il Consiglio comunale approva il piano di riqualificazione: via libera all’Urban centerIl Consiglio comunale approva la delibera per la riqualificazione di San Berillo: il Comune acquisterà tre immobili privati. newsicilia.it