Urban center di Castellammare gli architetti | Svolta nella rigenerazione urbana

Da 2anews.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli architetti hanno annunciato una svolta nella rigenerazione urbana dell’urban center di Castellammare di Stabia. Nel frattempo, un’operatrice del pronto soccorso è stata aggredita e successivamente ricevuta dal direttore generale dell’ospedale. È stato attivato un protocollo per la sicurezza dei dipendenti, secondo quanto comunicato dall’azienda ospedaliera. La questione della sicurezza sul posto di lavoro è stata affrontata con incontri tra i responsabili e il personale interessato.

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Cardarelli, operatrice aggredita in Pronto soccorso ricevuta dal direttore generale: “Attivato il protocollo per la sicurezza dei dipendenti” CASTELLAMMARE DI STABIA. Un luogo stabile di confronto, partecipazione e cultura del progetto per accompagnare le trasformazioni della città. È stato inaugurato ieri, al Palazzetto del Mare di Castellammare di Stabia, l’Urban Center – La casa dei progetti, spazio permanente dedicato all’architettura, alla rigenerazione urbana e alla valorizzazione del territorio, realizzato con il cofinanziamento della Regione Campania. «Ringrazio il sindaco Luigi Vicinanza e l’amministrazione comunale per aver creduto in un progetto che mette al centro il dialogo con la città», ha dichiarato il presidente dell’Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia, Antonio Coppola. 🔗 Leggi su 2anews.it

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