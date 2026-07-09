Gli architetti hanno annunciato una svolta nella rigenerazione urbana dell’urban center di Castellammare di Stabia. Nel frattempo, un’operatrice del pronto soccorso è stata aggredita e successivamente ricevuta dal direttore generale dell’ospedale. È stato attivato un protocollo per la sicurezza dei dipendenti, secondo quanto comunicato dall’azienda ospedaliera. La questione della sicurezza sul posto di lavoro è stata affrontata con incontri tra i responsabili e il personale interessato.

Cardarelli, operatrice aggredita in Pronto soccorso ricevuta dal direttore generale: “Attivato il protocollo per la sicurezza dei dipendenti” CASTELLAMMARE DI STABIA. Un luogo stabile di confronto, partecipazione e cultura del progetto per accompagnare le trasformazioni della città. È stato inaugurato ieri, al Palazzetto del Mare di Castellammare di Stabia, l’Urban Center – La casa dei progetti, spazio permanente dedicato all’architettura, alla rigenerazione urbana e alla valorizzazione del territorio, realizzato con il cofinanziamento della Regione Campania. «Ringrazio il sindaco Luigi Vicinanza e l’amministrazione comunale per aver creduto in un progetto che mette al centro il dialogo con la città», ha dichiarato il presidente dell’Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia, Antonio Coppola. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Urban center di Castellammare, gli architetti: «Svolta nella rigenerazione urbana»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rigenerazione urbana e abitare sociale, architetti veronesi a confrontoA Verona si sta avviando un progetto di trasformazione urbana che coinvolge professionisti nel campo dell’architettura e dell’urbanistica.

Leggi anche: Standardizzazione dei processi costruttivi off-site e metriche di sostenibilità nella rigenerazione urbana

Temi più discussi: Castellammare di Stabia, nasce Urban center: ecco cos'è; Urban Center, a Castellammare di Stabia apre la casa dei progetti; Castellammare, inaugurato l'Urban Center: nasce la Casa dei Progetti della città; Castellammare inaugura l’Urban Center, spazio aperto a cittadini e idee.

Castellammare di Stabia, inaugurato l’Urban Center: la nuova Agorà per disegnare il futuro della città: Un luogo di incontro, confronto e partecipazione attiva, pensato… magazinepragma.com/citta/castella… #CastellammareDiStabia #UrbanCenter #Agorà # x.com

Urban center di Castellammare, gli architetti: Svolta nella rigenerazione urbanaIl presidente dell'Ordine Antonio Coppola: Partecipazione dal basso fondamentale per rispondere ai bisogni reali della comunità. Così ci avviciniamo all'Europa ... ilroma.net

Castellammare di Stabia, inaugurato l’Urban Center: la nuova Agorà per disegnare il futuro della cittàUn luogo di incontro, confronto e partecipazione attiva, pensato per rimettere i cittadini al centro della pianificazione urbana. È stato inaugurato ... magazinepragma.com