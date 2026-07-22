Un serial killer, chiamato “l’uomo dei sussurri”, è al centro del nuovo thriller su Netflix con Robert De Niro e Adam Scott. La polizia indaga su una serie di omicidi collegati, mentre si cerca di identificare il responsabile. La scena si concentra sulle indagini e sui sospetti, con le forze dell’ordine che cercano di catturare il killer prima che possa colpire di nuovo. Il film segue passo passo la lenta caccia all’uomo.

Netflix si tinge di giallo con il nuovo film L’uomo dei sussurri. Il film è il dispiegamento di una lenta e inquietante caccia ad un terribile serial killer. La storia è tratta da un romanzo di successo e vanta nel film un cast di altissimo livello. Un giallo Netflix. Tratto dal bestseller del New York Times di Alex North. Dopo la scomparsa del figlio di otto anni, uno scrittore di gialli vedovo chiede aiuto al padre, un ex detective della polizia ormai in pensione con cui aveva interrotto i rapporti, e scopre che il rapimento è collegato al vecchio caso di un serial killer condannato noto come L’uomo dei sussurri. Nel cast abbiamo nomi di grandissimo prestigio: Robert De Niro, Michelle Monaghan, Adam Scott, Hamish Linklater, Owen Teague, Acston Porto e Will Brill. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘L’uomo dei sussurri’: caccia ad uno spietato serial killer nel nuovo thriller con Robert De Niro e Adam Scott

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: The Whisper Man: Netflix svela il trailer del thriller con Robert De Niro

The Whisper Man: il nuovo film Netflix con Robert De Niro (tratto da un bestseller), trama e quando esceSu Netflix prossimamente sarà disponibile un nuovo film intitolato “The Whisper Man” con Robert De Niro nel ruolo principale.

Temi più discussi: L'uomo dei sussurri; L'uomo dei sussurri, il trailer del film Netflix con Robert De Niro e Adam Scott; ‘L’uomo dei sussurri’, Robert De Niro nel trailer del thriller; Robert De Niro torna su Netflix con il thriller psicologico L’uomo dei sussurri: ecco il trailer.

L'uomo dei sussurri | Trailer ufficiale | Netflix reddit

L'uomo dei sussurri, il trailer del film Netflix con Robert De Niro e Adam ScottMichelle Monaghan interpreta Amanda Beck, la detective che affianca Pete Willis nella nuova indagine. È la sua voce a introdurre nel trailer la filastrocca dell’Uomo dei sussurri, trasformando una ... tg24.sky.it

Robert De Niro nel thriller Netflix L'uomo dei sussurri: ecco il trailer ufficialeTra un'apparizione a Piazza San Cosimato e l'altra, la leggenda vivente della recitazione americana ha girato un nuovo film per la piattaforma. Ecco trailer ufficiale e trama di L'uomo dei sussurri. comingsoon.it