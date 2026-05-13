The Whisper Man | il nuovo film Netflix con Robert De Niro tratto da un bestseller trama e quando esce

Su Netflix prossimamente sarà disponibile un nuovo film intitolato “The Whisper Man” con Robert De Niro nel ruolo principale. Il film, tratto dal bestseller di Alex North pubblicato dal New York Times, si basa su una storia di suspense e mistero. La data di uscita non è ancora stata annunciata ufficialmente, ma si prevede che arrivi sulla piattaforma nelle prossime settimane. La trama si ispira al romanzo di North, senza ulteriori dettagli disponibili al momento.

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