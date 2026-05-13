The Whisper Man | il nuovo film Netflix con Robert De Niro tratto da un bestseller trama e quando esce
Su Netflix prossimamente sarà disponibile un nuovo film intitolato “The Whisper Man” con Robert De Niro nel ruolo principale. Il film, tratto dal bestseller di Alex North pubblicato dal New York Times, si basa su una storia di suspense e mistero. La data di uscita non è ancora stata annunciata ufficialmente, ma si prevede che arrivi sulla piattaforma nelle prossime settimane. La trama si ispira al romanzo di North, senza ulteriori dettagli disponibili al momento.
Su Netflix sta per arrivare un nuovo film con protagonista Robert De Niro. Si intitola “The Whisper Man” ed è tratto dall'omonimo best-seller del New York Times di Alex North. Diretto da James Ashcroft e con un cast d'eccezione che vede, al fianco di De Niro, anche Michelle Monaghan (True.🔗 Leggi su Today.it
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The Whisper Man arriva su Netflix: Robert De Niro protagonista di un thriller cupo tra serial killer, misteri irrisolti e legami familiari spezzati. Il progetto segna un nuovo capitolo nella collaborazione tra De Niro e lo streaming, ma anche un ritorno a territori narrati - Facebook facebook
The Whispers - E il ritmo continua (Video Ufficiale) reddit
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