Netflix ha infatti rilasciato oggi il primo e inquietante trailer di The Whisper Man, un thriller psicologico dalle tinte oscure che farà il suo debutto globale nel catalogo del servizio il prossimo 28 agosto. Tratto dall’omonimo romanzo bestseller del New York Times scritto da Alex North, il lungometraggio vanta un cast stellare guidato dal leggendario premio Oscar Robert De Niro, affiancato da Michelle Monaghan e Adam Scott. La narrazione si sviluppa attorno a un dramma familiare che si intreccia rapidamente con una scia di sangue risalente al passato. La storia segue le vicende di uno scrittore di gialli rimasto vedovo (interpretato da Adam Scott) che si trova a vivere il peggiore degli incubi quando il figlio di appena otto anni scompare nel nulla, apparentemente rapito. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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© Universalmovies.it - The Whisper Man: Netflix svela il trailer del thriller con Robert De Niro

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The Whisper Man: il nuovo film Netflix con Robert De Niro (tratto da un bestseller), trama e quando esceSu Netflix prossimamente sarà disponibile un nuovo film intitolato “The Whisper Man” con Robert De Niro nel ruolo principale.

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The Whisper Man trailer and key art debutThe crime thriller stars Robert De Niro, Michelle Monaghan, and Adam Scott. The post The Whisper Man Trailer and Key Art Debut appeared first on Vital Thrills. msn.com

‘The Whisper Man’ Trailer: Robert De Niro and Adam Scott Take on a Terrifying Kid-KillerRobert De Niro and Adam Scott star alongside Michelle Monaghan in Netflix's 'The Whisper Man,' an adaptation of a bestselling Alex North crime novel. indiewire.com

Ragazzi, l'ho finalmente trovata!!![Beware of the Villainess] reddit