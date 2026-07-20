Una giudice federale in California ha bloccato temporaneamente l'acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount Skydance. La decisione arriva dopo che dodici stati statunitensi avevano avviato una causa civile per tentare di impedire l'operazione.

Una giudice federale della California ha sospeso temporaneamente l’acquisizione della società di produzione cinematografica Warner Bros. Discovery da parte della multinazionale Paramount Skydance, dopo che un gruppo di 12 stati statunitensi aveva presentato una causa civile per cercare di bloccarla. Questi stati sostengono che l’operazione ridurrebbe la concorrenza, avrebbe effetti negativi sull’occupazione nel settore e penalizzerebbe i consumatori, facendo aumentare i costi per i servizi di streaming e limitando la scelta dei contenuti. Paramount nega tutte le accuse. Il provvedimento della giudice è un ordine restrittivo e ha un’efficacia di 14 giorni: il 3 agosto è prevista un’altra udienza in cui deciderà se estenderlo o renderlo definitivo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Una giudice degli Stati Uniti ha sospeso l’acquisizione di Warner Bros. da parte di Paramount, dopo il ricorso di un gruppo di stati

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