Negli Stati Uniti un gruppo di stati sta cercando di bloccare l’acquisizione di Warner Bros da parte di Paramount

Da ilpost.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dodici stati negli Stati Uniti hanno avviato un'azione legale per bloccare l'acquisizione di Warner Bros. da parte di Paramount Skydance. La causa civile mira a impedire che l'accordo venga finalizzato, senza ulteriori dettagli sui motivi alla base della richiesta. La disputa riguarda il controllo di una delle principali società di produzione cinematografica. La procedura legale si inserisce in un contesto di scrutinio sulle fusioni nel settore dell'intrattenimento. La decisione finale dipenderà dai tribunali coinvolti.

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Un gruppo di 12 stati statunitensi ha presentato una causa civile per cercare di impedire alla multinazionale Paramount Skydance di acquisire la società di produzione cinematografica Warner Bros. Discovery, in un’operazione discussa e contestata ormai da tempo. I procuratori generali dei 12 stati (Arizona, California, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon e Washington) hanno chiesto che l’acquisizione venga sospesa, sostenendo che ridurrebbe la concorrenza nel settore cinematografico, che avrebbe effetti negativi sull’occupazione e sui salari nel settore, e che penalizzerebbe i consumatori, facendo aumentare i costi per i servizi di streaming e portando a una scelta più limitata di contenuti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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