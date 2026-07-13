Un gruppo di 12 stati statunitensi ha presentato una causa civile per cercare di impedire alla multinazionale Paramount Skydance di acquisire la società di produzione cinematografica Warner Bros. Discovery, in un’operazione discussa e contestata ormai da tempo. I procuratori generali dei 12 stati (Arizona, California, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon e Washington) hanno chiesto che l’acquisizione venga sospesa, sostenendo che ridurrebbe la concorrenza nel settore cinematografico, che avrebbe effetti negativi sull’occupazione e sui salari nel settore, e che penalizzerebbe i consumatori, facendo aumentare i costi per i servizi di streaming e portando a una scelta più limitata di contenuti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Negli Stati Uniti un gruppo di stati sta cercando di bloccare l’acquisizione di Warner Bros. da parte di Paramount

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