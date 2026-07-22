Aulla ospita l’edizione 2026 di un evento dedicato alla musica e alla parola d’autore, con una serie di artisti di rilievo e momenti dedicati al sociale. La manifestazione si svolge in piazza e prevede performance musicali e interventi culturali, coinvolgendo pubblico e artisti. L’evento, che si ripete annualmente, richiama spettatori da diverse zone e si concentra sulla promozione della musica d’autore e dei temi sociali.

Il grande appuntamento con la musica e la parola d’autore torna a fare tappa nel suo luogo d’origine. Il Comune di Aulla accoglie l’edizione 2026 del Premio Lunezia, il prestigioso festival nato sul territorio aullese nel 1996 e diventato negli anni punto di riferimento culturale unico a livello nazionale per la capacità di valorizzare non solo la qualità musicale, ma anche il profondo valore poetico e letterario dei testi. Domani dalle 21.30 show in piazza Gramsci. Il cast dei premiati offre una panoramica ricca ed eterogenea della canzone d’autore e dei generi musicali contemporanei. A Drupi il Premio Lunezia Antologia, tributo a una carriera straordinaria e a un repertorio che ha fatto la storia della musica leggera italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lunezia, musica d’autore in piazza. Parata di big e riflettori sul sociale

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