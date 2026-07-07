A Monteiasi è iniziata la rassegna letteraria “Scritti d’Autore 2026”, promossa dall’Amministrazione comunale. La prima tappa si concentra sul disagio giovanile e vede protagonista un libro di Mirna Mastronardi. La manifestazione prevede incontri dedicati alla lettura, al confronto e all’approfondimento di temi sociali e culturali.

Tarantini Time Quotidiano Ha preso il via a Monteiasi la rassegna letteraria “Scritti d’Autore 2026”, il nuovo percorso culturale promosso dall’Amministrazione comunale che accompagnerà il pubblico attraverso una serie di incontri dedicati alla lettura, al confronto e all’approfondimento di temi sociali e culturali. Il primo appuntamento, ospitato nella cornice del Palazzo Ducale, ha visto protagonista la scrittrice e giornalista Mirna Mastronardi, che ha presentato il suo libro “#Sarò #la #tua #voce”. L’incontro ha acceso i riflettori sul tema del disagio giovanile, affrontato attraverso il racconto della protagonista del volume, offrendo ai presenti l’occasione di riflettere sulle fragilità che spesso restano invisibili. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Monteiasi, al via “Scritti d’Autore 2026”: riflettori sul disagio giovanile con il libro di Mirna Mastronardi

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