A Mottola si tiene il Premio Canti alla Luna, evento dedicato alla musica d’autore, patrocinato dal Comune e dalla Regione Puglia. La manifestazione si svolgerà il 21 e 22 luglio e vedrà la partecipazione di artisti e musicisti provenienti da diverse parti. L’evento si svolge in un contesto all’aperto e prevede performance musicali e intrattenimento. La manifestazione si inserisce nel calendario estivo della zona e si rivolge a un pubblico di appassionati di musica.

Mottola (TA) – Il Premio Canti alla Luna, l’appuntamento patrocinato dal Comune di Mottola e Regione Puglia più atteso dell’estate pugliese il 21 e 22 luglio, porta nella suggestiva cornice de La Rotonda di Mottola (TA) due serate dedicate alla musica, alla cultura e alle emozioni, fra grandi nomi della musica italiana e nuove generazioni di artisti. La prima serata, martedì 21 luglio, è dedicata ai premiati di “Canti alla Luna – Nuove Proposte 2026”, nato per valorizzare autori, cantautori e giovani talenti provenienti da tutta Italia e si esibiscono A.Will con “Chiara”, Ambidestro con “Mi basta il cielo”, Angie con “Goccia”, Aurora... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Parata di stelle a Mottola (TA) con la magia della musica d’autore per il Premio Canti alla Luna

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