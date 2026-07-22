Lunedì 27 luglio alle 18:30 sarà inaugurato un nuovo sportello automatico di ultima generazione in Via Cavour, vicino alla sede comunale. L'apertura offre servizi aggiornati per cittadini e turisti nel borgo casentinese. La cerimonia prevede il taglio del nastro e l'attivazione della macchina. L'installazione si inserisce nel piano di modernizzazione degli sportelli automatici nel centro storico. La struttura è stata realizzata per migliorare l'accesso ai servizi pubblici.

Arezzo, 22 luglio 2026 – Lunedì 27 luglio alle 18:30 taglio del nastro del n uovo sportello automatico di ultima generazione in Via Cavour accanto alla sede comunale che garantisce servizi evoluti ai cittadini e ai turisti del borgo casentinese. Continua l’impegno della Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo per il sostegno e lo sviluppo del territorio. È ufficialmente operativo a Poppi, in Via Cavour, un nuovo sportello automatico (ATM) di ultima generazione, volto a potenziare i servizi bancari dedicati alla comunità locale, alle attività commerciali e ai numerosi turisti che frequentano il borgo. L'inaugurazione ufficiale della... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lunedì 27 luglio alle 18:30 taglio del nastro del nuovo sportello automatico di ultima generazione in Via Cavour a Poppi

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