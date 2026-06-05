Rinnovato ampliato accogliente | taglio del nastro del nuovo municipio

Notizia in breve

Domenica 7 giugno alle 17 si svolgerà l’inaugurazione del nuovo municipio di Saonara. L’edificio, recentemente ampliato e riqualificato, è stato oggetto di interventi che hanno migliorato la sicurezza e l’efficienza della sede comunale. La struttura ora presenta un design moderno e spazi più accoglienti rispetto alla versione precedente. L’intervento ha comportato lavori di adeguamento e ristrutturazione, portando a un edificio più funzionale alle esigenze dell’amministrazione e dei cittadini.