Taglio del nastro per la ciclopedonale dell' Arno a Poppi

Questa mattina alle 10 è stata inaugurata ufficialmente la ciclopedonale dell’Arno nel tratto di Poppi. Alla cerimonia hanno partecipato diversi sindaci e l’assessore regionale Filippo Boni. La nuova pista si estende lungo il fiume, collegando diverse zone del territorio. La cerimonia si è svolta con la partecipazione di pubblico e rappresentanti istituzionali. L’evento ha segnato l’apertura di un nuovo percorso dedicato a pedoni e ciclisti. La ciclopedonale si inserisce in un progetto di valorizzazione delle aree lungo il fiume.

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