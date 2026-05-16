Taglio del nastro per la ciclopedonale dell' Arno a Poppi
Questa mattina alle 10 è stata inaugurata ufficialmente la ciclopedonale dell’Arno nel tratto di Poppi. Alla cerimonia hanno partecipato diversi sindaci e l’assessore regionale Filippo Boni. La nuova pista si estende lungo il fiume, collegando diverse zone del territorio. La cerimonia si è svolta con la partecipazione di pubblico e rappresentanti istituzionali. L’evento ha segnato l’apertura di un nuovo percorso dedicato a pedoni e ciclisti. La ciclopedonale si inserisce in un progetto di valorizzazione delle aree lungo il fiume.
E’ stata ufficialmente inaugurata questa mattina, 16 maggio, alle ore 10 la ciclopedonale dell’Arno nel tratto di Poppi alla presenza di tanti sindaci e dell’assessore regionale Filippo Boni. Il taglio del nastro è stato fatto in prossimità del ponte sulla Bora, uno dei cinque ponti realizzati e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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