Il club ha confermato che Lukaku lascerà la squadra, ma senza accettare offerte basse. L’agente dell’attaccante ha incontrato i rappresentanti del club per discutere della cessione. La decisione di mettere in vendita il giocatore è stata comunicata ufficialmente, senza indicare cifre o termini specifici. La trattativa prosegue, mentre la società valuta le offerte ricevute. Lukaku non continuerà nel club dopo la fine del mercato.

Romelu Lukaku è in vendita. La notizia era già trapelata negli scorsi mesi, ma c’era la necessità di fare ulteriori valutazioni dopo un buon Mondiale giocato. Lo stipendio pesa e il Napoli ha bisogno di abbattere il tetto ingaggi, con De Bruyne che invece sembrerebbe destinato a restare. Difficile rimangano entrambi. Il destino di Lukaku è lontano da Napoli. Scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport che c’è stato un confronto con l’agente del belga, Federico Pastorello, e ora gli azzurri sono in attesa di offerte: Il manager sta già cercando soluzioni da sottoporre al vaglio del club e del suo assistito. Al netto delle riflessioni sulla possibilità di onorare il terzo e ultimo anno di contratto, i giochi sul destino di Big Rom erano già orientati da tempo dall’esigenza inderogabile di abbattere il tetto ingaggi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Lukaku sarà ceduto ma non svenduto, il Napoli ha incontrato il suo agente

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LUKAKU RITORNERÀ GLI SCENARI SULLA ROTTURA CON IL NAPOLI E CON CONTE

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