Il Barcellona sta nuovamente spingendo per acquistare Julian Alvarez dell’Atletico Madrid, dopo aver incontrato l’agente del giocatore in Catalogna. La società ha manifestato interesse nel rafforzare l’attacco e sta valutando tutte le opzioni disponibili. Nel frattempo, il club ha anche avviato trattative per Anthony Gordon, cercando di consolidare la propria rosa con nuovi acquisti. La situazione rimane in evoluzione, con aggiornamenti attesi nelle prossime settimane.

2026-05-28 12:12:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il Barcellona cercherà di sostenere la firma di Anthony Gordon rinnovando la spinta per l’attaccante dell’Atletico Madrid Julian Alvarez. I campioni di Spagna potrebbero completare una mossa per Gordon oggi con una cifra di £ 69,3 milioni concordata con il Newcastle e termini personali già negoziati con il nazionale inglese. La mossa del Barça per Gordon è una sorpresa data l’entità dell’accordo per un giocatore che difficilmente migliorerà il suo miglior XI, ma la ricerca di Alvarez ha perfettamente senso. La stessa accusa non può essere rivolta ad Alvarez, che ha aiutato l’Argentina a vincere la Coppa del Mondo in Qatar nel 2022. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Barcellona si avvicina ad Alvarez dopo che Deco ha incontrato l’agente del giocatore in Catalogna

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