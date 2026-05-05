Lukaku Napoli il belga è tornato a Castel Volturno! Stavolta ci sarà il confronto con Conte | l’annuncio dell’agente

Romelu Lukaku è tornato a Castel Volturno, sede dell’allenamento del club. L’attaccante belga dovrà affrontare un incontro con l’allenatore, secondo quanto comunicato dall’agente dell’atleta. La presenza di Lukaku nel centro sportivo è stata confermata nelle ultime ore, mentre le dichiarazioni di Pastorello, il suo rappresentante, hanno fatto chiarezza sulla situazione. Nessun dettaglio aggiuntivo su possibili sviluppi o decisioni future è stato ancora fornito.

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