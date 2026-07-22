C’è un volto molto noto della televisione e dei social che nelle ultime ore è tornato al centro dell’attenzione del web con una serie di messaggi pubblicati su Instagram. Alcune storie condivise sul proprio profilo hanno immediatamente scatenato la curiosità dei follower, che hanno iniziato a interrogarsi sul significato delle frasi e, soprattutto, sull’identità della persona a cui sembravano essere rivolte. I post, scritti senza fare alcun riferimento esplicito, hanno dato il via a un acceso dibattito sui social. Da sempre la sua vita sentimentale è seguita con grande interesse dal pubblico e, anche questa volta, è bastata una manciata di parole per far nascere decine di teorie. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Lui va a letto con la mia amica e io…”. La bella della tv a bomba sull’ex

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AURORA VOMITA SUL VESTITO NUOVO DELLA SUA MIGLIORE AMICA SOFI. LITIGANO PER SEMPRE.

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