Ludovica Martino incinta | cos’ha svelato l’attrice di Skam?

Ludovica Martino, attrice nota per il ruolo in Skam, ha annunciato di essere incinta attraverso un post sui social media, in cui ha condiviso una foto e una dedica ironica. La notizia ha suscitato interesse tra i follower e i media, confermando la sua gravidanza. Il calciatore con cui ha condiviso l’annuncio ha partecipato alla pubblicazione, rendendo noto il momento speciale. La coppia ha scelto di comunicare la notizia in modo semplice e diretto.

. La celebre attrice e il calciatore ufficializzano la notizia con uno scatto e una dedica piena d’ironia. Un dolce annuncio ha acceso il gossip estivo: Ludovica Martino è in dolce attesa. La nota attrice romana, famosa per aver interpretato Eva Branchi nell’apprezzata serie Skam Italia, aspetta il suo primo bambino assieme al compagno Ivan Provedel, portiere di Serie A. L’ufficialità è giunta direttamente dai profili Instagram della coppia con una pubblicazione congiunta. Ad accompagnare due immagini in bianco e nero che mostrano i due sorridenti e radiosi, la coppia ha inserito una dicitura essenziale ma intrisa di tenerezza e ironia: «Eravamo già felici, poi abbiamo esagerato». 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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