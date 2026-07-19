Ludovica Martino e Ivan Provedel aspettano il loro primo bambino. La coppia ha annunciato la gravidanza senza fornire dettagli aggiuntivi. L’attrice, nota per il ruolo in “Skam Italia”, e il portiere hanno condiviso la notizia attraverso i loro canali social. La gravidanza si aggiunge alla loro relazione pubblica, senza ulteriori informazioni sul periodo o sul sesso del bambino.

Ludovica Martino e Ivan Provedel hanno annunciato una grande novità: la coppia è in attesa del primo figlio insieme. L’attrice romana, conosciuta dal grande pubblico per il ruolo di Eva Brighi nella serie “Skam Italia”, ha condiviso sui social la notizia con alcuni scatti insieme al compagno, portiere di calcio, ufficializzando l’arrivo del nuovo capitolo della loro vita. L’annuncio sui social. L’attrice ha pubblicato due fotografie in bianco e nero in cui appare accanto a Provedel, sorridente e con il pancione ormai evidente. A corredo delle immagini ha scritto una frase ironica e affettuosa: “Eravamo già felici, poi abbiamo esagerato”. Negli scatti il calciatore accarezza il ventre della compagna, mentre i due mostrano tutta la loro emozione per una notizia che arriva dopo una relazione iniziata nel 2024. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Thesocialpost.it - Ludovica Martino è incinta: l’attrice di “Skam Italia” aspetta un figlio da Ivan Provedel

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ivan Provedel e Ludovica Martino aspettano un figlio: l'annuncio a sorpresa su Instagram

Notizie e thread social correlati

Ludovica Martino e Ivan Provedel presto genitori: il tenero annuncioLudovica Martino e Ivan Provedel hanno annunciato sui social di essere in attesa del loro primo bambino.

Ludovica Martino è incinta, l’annuncio dolcissimo dell’attriceLudovica Martino e Ivan Provedel hanno annunciato di aspettare il loro primo figlio.

Ludovica Martino è incinta, l’annuncio dolcissimo dell’attriceLudovica Martino e Ivan Provedel diventeranno genitori. L’attrice di Skam Italia e il portiere dell’Inter hanno annunciato la gravidanza con un emozionante post ... dilei.it

Ludovica Martino è incinta, l’annuncio dell’attrice di Skam Italia e del compagno Ivan ProvedelLudovica Martino è incinta. L'attrice diventata famosa con Skam Italia aspetta un figlio dal compagno, il calciatore Ivan Provedel, al quale è legata ... fanpage.it