Ludovica Martino è incinta l'annuncio dell'attrice di Skam Italia e del compagno Ivan Provedel

Da fanpage.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'attrice nota per la serie Skam Italia aspetta un bambino dal calciatore con cui ha una relazione dal 2024. L'annuncio della gravidanza è stato condiviso pubblicamente. La coppia ha confermato l’atteso arrivo del bambino senza ulteriori dettagli.

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Ludovica Martino è incinta. L'attrice diventata famosa con Skam Italia aspetta un figlio dal compagno, il calciatore Ivan Provedel, al quale è legata dal 2024. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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