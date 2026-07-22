L’Udinese ufficializza il rinnovo di Hassane Kamara! Accordo fino al 2028 per l’esterno ivoriano tutti i dettagli

L’Udinese ha annunciato il rinnovo di contratto di Hassane Kamara fino al 2028. L’esterno ivoriano continuerà a vestire la maglia della squadra almeno per cinque stagioni. La società ha ufficializzato l’accordo, che conferma la volontà di mantenere il giocatore nel progetto tecnico e societario. La firma è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale.

L’Udinese blinda Hassane Kamara! Ufficiale il rinnovo fino al 2028 dell’esterno ivoriano, tutti i dettagli. L’ Udinese consolida le proprie fondamenta e muove una pedina fondamentale nell’ottica della continuità tattica e societaria. Attraverso una nota ufficiale, la società friulana ha comunicato di aver raggiunto l’intesa per il rinnovo di contratto di Hassane Kamara, che estende il suo legame con il club bianconero fino al 30 giugno 2028. Un’operazione di primaria importanza per la dirigenza, decisa a blindare uno dei profili più continui e performanti della rosa. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Un punto di riferimento in campo e fuori dal 2023. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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