Karlstrom e l’Udinese ancora insieme! Ufficiale il rinnovo fino al 2028 | le parole del centrocampista

Jesper Karlstrom ha firmato un nuovo contratto con l’Udinese che lo lega alla società fino al 2028. La notizia, circolata nelle settimane precedenti, è stata confermata ufficialmente con un annuncio da parte del club. Il centrocampista svedese ha commentato la firma sottolineando il suo entusiasmo per questa nuova fase. La firma del contratto rappresenta la continuità del rapporto tra il giocatore e la squadra.

La Fiorentina alla ricerca del nuovo attaccante: anche Lucca nella lista! L’agente allontana le voci Il Napoli irrompe su Gila, De Laurentiis accelera! Milan avvisato: c’è anche l’ostacolo Lotito Sensi, nuova vita in Cipro: è la sua miglior stagione in carriera! Numeri impressionanti, occhio alla clausola che può far gola alle italiane Como, il ds Ludi svela: «Champions? Speriamo di regalare ai tifosi la miglior gioia possibile. Zero contatti con l’Inter per Nico Paz» Karlstrom e l’Udinese ancora insieme! Ufficiale il rinnovo fino al 2028:...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Karlstrom e l’Udinese ancora insieme! Ufficiale il rinnovo fino al 2028: le parole del centrocampista Notizie correlate Leggi anche: Spalletti Juve, è ufficiale il rinnovo del tecnico bianconero fino al 2028! Il comunicato ufficiale Liverpool, ufficiale il rinnovo di Gravenberch! Le parole del centrocampista dopo la firmaLiverpool, ufficiale il rinnovo di Gravenberch! Le parole del centrocampista dopo la firma Brandt Borussia Dortmund, in estate sarà addio! L’annuncio... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Stefano Fiore: L'Udinese faccia tesoro di Roma. Atta è dominante, ma occhio a Karlstrom; Udinese, quanti dubbi per Runjaic: Ekkelenkamp, Karlstrom e Piotrowski: vi dico che...; Udinese, le ultime sul rientro di Karlstrom e la speranza per Davis in vista del Cagliari: le novità; Udinese-Torino, le formazioni ufficiali della partita di Serie A. Udinese: a Cagliari con Davis e Karlstrom(ANSA) - UDINE, 07 MAG - Buone notizie per Kosta Runjaic in vista della trasferta di Cagliari: il tecnico tedesco recupera bomber Davis e capitan Karlstrom, entrambi nuovamente disponibili dopo gli in ... tuttosport.com L'Udinese va a Cagliari, ecco chi recupera e chi no: il punto su Davis, Karlstrom e BertolaIl Cagliari si avvicina a grandi passi, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sui possibili recuperi sul campo da gioco ... mondoudinese.it KARLSTROM 2028 Il percorso prosegue. Insieme fino al 2028! x.com Il punto sull’infermeria bianconera: fissato il rientro di Davis! Le ultime sulle condizioni di Atta, Karlstrom e Bertola. - facebook.com facebook