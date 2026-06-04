Napoli tutto fatto per il rinnovo | accordo fino al 2028

Notizia in breve

Leonardo Spinazzola ha firmato un contratto biennale con il Napoli, con scadenza nel 2028. L’accordo verbale tra l’esterno italiano e il club è stato ormai concluso e la firma ufficiale è prevista nelle prossime settimane. La trattativa si è conclusa con successo, e il giocatore si unirà alla squadra nel prossimo futuro.