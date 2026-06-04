Napoli tutto fatto per il rinnovo | accordo fino al 2028
Leonardo Spinazzola ha firmato un contratto biennale con il Napoli, con scadenza nel 2028. L’accordo verbale tra l’esterno italiano e il club è stato ormai concluso e la firma ufficiale è prevista nelle prossime settimane. La trattativa si è conclusa con successo, e il giocatore si unirà alla squadra nel prossimo futuro.
Leonardo Spinazzola firma il biennale con il Napoli. L’accordo verbale tra l’esterno italiano e la società partenopea è ormai definito, con la firma che arriverà nelle prossime settimane. L’operazione chiude una trattativa che ha visto il difensore corteggiato da numerosi club europei negli ultimi mesi. Come rivela Fabrizio Romano, “Leonardo Spinazzola firmerà un biennale col Napoli, accordo rivelato da giorni e ora c’è la stretta di mano”. L’agente dell’esterno ha confermato i dettagli della operazione: “Esiste già un’intesa, manca ancora la firma sul contratto, ma l’accordo con la società è stato raggiunto”. Spinazzola e il Napoli: la lealtà vince sulle sirene europee. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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