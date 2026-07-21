Inter e Juve sentite il Bologna | Lucumí può andare via se arriva l' offerta giusta

Il Bologna ha dichiarato che il difensore centrale Lucumí può lasciare la squadra se arriva un'offerta adeguata. L'Inter sta valutando possibili rinforzi in difesa per competere meglio in campionato, mentre la Juventus punta a migliorare la rosa per tornare in Champions League. Entrambe le società stanno monitorando la situazione, senza confermare ufficialmente trattative in corso per il giocatore.

L'Inter di Chivu cerca innesti per replicare la vittoria dello scudetto, la Juve di Spalletti vuole alzare l'asticella per riconquistare quell'ingresso in Champions mancato pochi mesi fa e che non è ancora andato del tutto giù a tifosi e dirigenza. L'assist per rinforzarsi, stavolta, può arrivare dal Bologna, che come sottolineato dall'amministratore delegato Claudio Fenucci, è pronto a privarsi del suo difensore Jhon Lucumí in caso di offerta congrua., L'amministratore delegato rossoblu ha parlato così della situazione legata al centrale colombiano: "Lucumí può andare via, è una promessa che avevamo fatto un anno fa. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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