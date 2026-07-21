Lucumi può lasciare il Bologna! La conferma dall’ad rossoblù Claudio Fenucci

L’amministratore delegato del Bologna ha confermato che il club potrebbe permettere a Jhon Lucumi di partire durante la prossima sessione di calciomercato. La decisione sarebbe in linea con le promesse fatte dal club al giocatore. La notizia è stata riportata da fonti sportive, indicando un possibile trasferimento in estate. Al momento, nessuna ufficialità è stata comunicata e la situazione rimane in fase di valutazione.

di Paolo Moramarco . La promessa del club verso il colombiano sarà rispettata. Clamoroso colpo di scena in casa Bologna. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano riprendendo le parole dell’ Ad rossoblù Claudio Fenucci, Jhon Lucumi potrebbe lasciare la piazza emiliana questa estate. L’amministratore delegato del Bologna ha infatti riferito che se dovesse arrivare un’offerta adeguata per il difensore colombiano, il Bologna sarebbe disposto a farlo partire come pattuito con il giocatore. LE SUE PAROLE – «Lucumi ha un contratto con noi, quindi il fatto che abbia un anno solo di contratto non incide su quella che è la nostra valutazione,... 🔗 Leggi su Internews24.com

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