L’Alberta ha deciso di indire un referendum sull'indipendenza dal Canada. La prima ministra di destra ha annunciato questa iniziativa, che coinvolge i cittadini della regione. La consultazione si terrà a breve e rappresenta un passo verso una possibile separazione. La decisione segue crescenti tensioni tra la provincia e il governo centrale, con richieste di maggiore autonomia. La consultazione è stata annunciata ufficialmente e sarà condotta secondo le procedure stabilite per i referendum regionali.

La sua prima ministra di destra ha indetto un referendum sull'indipendenza dal Canada, a cui formalmente si oppone: cosa mai potrà andare storto? La settimana scorsa la prima ministra dell’Alberta, uno stato grande e ricco che fa parte della federazione del Canada, ha indetto un referendum per chiedere ai suoi abitanti se indire un successivo referendum, questa volta vincolante, per rendersi indipendente dal Canada. Nonostante lo strumento un po’ macchinoso – di fatto, sarà un referendum sulla possibilità di tenere un referendum – è molto chiaro che la questione centrale sarà l’indipendenza dallo stato, un tema che ciclicamente torna nel dibattito locale. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’Alberta sta prendendo una china tipo Brexit

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The Albert Gate Mystery: A Captivating Detective Tale By Louis Tracy

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