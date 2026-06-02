C’è chi sta prendendo molto seriamente il nuovo film di Steven Spielberg

Da linkiesta.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il nuovo film di Steven Spielberg, “Disclosure Day”, uscirà l’11 giugno in Italia. Alcuni spettatori interpretano il film come una conferma che il regista abbia conoscenze sugli extraterrestri e utilizzi il cinema per comunicare queste informazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Per una parte di pubblico, il nuovo film di Steven Spielberg non è solo un film. “Disclosure Day”  in arrivo l’11 giugno in Italia, sarebbe la prova che il regista sa qualcosa sugli extraterrestri e ha scelto il cinema per raccontarcelo. Su X, su Reddit e nei seguitissimi podcast dedicati agli UFO non si parla di sospensione dell’incredulità: si è convinti che il film sia tratto da fatti reali, l’apice di una vera disclosure. Una rivelazione pilotata. E il tempismo non potrebbe essere dei migliori. L’ufologia vive una seconda primavera da quando il governo statunitense, complici le famose audizioni al Congresso degli ex agenti dell’intelligence e il recente programma PURSUIT voluto da Trump, ha cominciato a desecretare alcuni documenti su oggetti non identificati. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

c8217232 chi sta prendendo molto seriamente il nuovo film di steven spielberg
© Linkiesta.it - C’è chi sta prendendo molto seriamente il nuovo film di Steven Spielberg
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Ancient Princess Transmigrated Into a Contract Wife—Now Her Untouchable CEO Husband Can't Let Her Go

Video Ancient Princess Transmigrated Into a Contract Wife—Now Her Untouchable CEO Husband Can't Let Her Go

Notizie e thread social correlati

Disclouse Day: il nuovo film di Steven Spielberg ha un nuovo trailerUniversal Pictures ha diffuso il nuovo trailer di Disclouse Day, il film diretto da Steven Spielberg.

Leggi anche: Dal "Diavolo veste Prada 2" alla fantascienza, con Steven Spielberg: l'attrice britannica racconta il suo nuovo film

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web