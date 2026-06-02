C’è chi sta prendendo molto seriamente il nuovo film di Steven Spielberg
Il nuovo film di Steven Spielberg, “Disclosure Day”, uscirà l’11 giugno in Italia. Alcuni spettatori interpretano il film come una conferma che il regista abbia conoscenze sugli extraterrestri e utilizzi il cinema per comunicare queste informazioni.
Per una parte di pubblico, il nuovo film di Steven Spielberg non è solo un film. “Disclosure Day” in arrivo l’11 giugno in Italia, sarebbe la prova che il regista sa qualcosa sugli extraterrestri e ha scelto il cinema per raccontarcelo. Su X, su Reddit e nei seguitissimi podcast dedicati agli UFO non si parla di sospensione dell’incredulità: si è convinti che il film sia tratto da fatti reali, l’apice di una vera disclosure. Una rivelazione pilotata. E il tempismo non potrebbe essere dei migliori. L’ufologia vive una seconda primavera da quando il governo statunitense, complici le famose audizioni al Congresso degli ex agenti dell’intelligence e il recente programma PURSUIT voluto da Trump, ha cominciato a desecretare alcuni documenti su oggetti non identificati. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
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