Lucca protagonista su RaiUno | la città inaugura il nuovo programma Linea Verde Racconti
Lucca è stata scelta come prima tappa del nuovo programma di RaiUno, Linea Verde Racconti. La città è stata protagonista nel debutto della trasmissione, realizzata in collaborazione con Feltrinelli Librerie, StoryStation e Casta Diva Entertainment. La puntata è stata girata in diverse zone del centro storico, con riprese che hanno messo in evidenza monumenti e angoli caratteristici della città.
LUCCA – Lucca debutta sul piccolo schermo come prima tappa di Linea Verde Racconti, la nuova trasmissione di RaiUno prodotta in collaborazione con Feltrinelli Librerie, StoryStation e Casta Diva Entertainment. La puntata d’esordio del format, incentrato sul legame tra i territori e la letteratura, andrà in onda sabato 25 luglio alle ore 12,30. La città toscana apre la serie insieme a Napoli, Roma, Milano e Taranto. Il percorso televisivo, affidato alla conduzione di Federico Quaranta e Daria Luppino, prende le mosse da una libreria Feltrinelli, dove i librai selezionano l’opera letteraria di riferimento. Per Lucca la scelta è ricaduta sul romanzo La morte del fiume dello scrittore lucchese e vincitore del Premio Strega nel 1974 Guglielmo Petroni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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