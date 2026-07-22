Lucca protagonista su RaiUno | la città inaugura il nuovo programma Linea Verde Racconti

Notizia in breve

Lucca è stata scelta come prima tappa del nuovo programma di RaiUno, Linea Verde Racconti. La città è stata protagonista nel debutto della trasmissione, realizzata in collaborazione con Feltrinelli Librerie, StoryStation e Casta Diva Entertainment. La puntata è stata girata in diverse zone del centro storico, con riprese che hanno messo in evidenza monumenti e angoli caratteristici della città.