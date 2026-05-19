Tutti sintonizzati su Linea Verde Boom di share per la città su Rai Uno

Sabato scorso, la puntata di Linea Verde Italia dedicata a Lucca ha raggiunto oltre 2,3 milioni di spettatori, con un share del 20,4 per cento. La trasmissione, trasmessa su Rai Uno, ha dedicato l’intera puntata alla città toscana, attirando un pubblico considerevole e registrando un forte aumento di ascolti rispetto alle puntate precedenti. La scelta di focalizzarsi su Lucca ha coinvolto gli spettatori e ha contribuito a un risultato di ascolto notevole per la rete pubblica.

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Olre 2,3 milioni di spettatori e il 20,4 per cento di share. Sono questi i numeri della puntata di Linea Verde Italia dedicata interamente a Lucca, andata in onda su Rai Uno sabato scorso. Un risultato importante che conferma la forte capacità attrattiva della città e l’interesse nazionale verso il suo patrimonio storico, culturale, artistico ed enogastronomico. Durante la trasmissione i conduttori Monica Caradonna e Tinto hanno trasportato il pubblico in un viaggio tra le Mura, con tappa in luoghi e simboli più identitari. Ampio spazio è stato dedicato al Teatro del Giglio Giacomo Puccini, con le immagini delle prove della rappresentazione della ’ Turandot ’ nell’anno del centenario dell’opera, così come alla Cattedrale di San Martino, con il Volto Santo e il monumento funebre di Ilaria del Carretto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tutti sintonizzati su Linea Verde. Boom di share per la città su Rai Uno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Make The Layup, Win $25,000 Sullo stesso argomento Oltre due milioni di italiani davanti alla tv per scoprire Lucca: record di ascolti su Rai Uno per Linea Verde ItaliaLUCCA – Il fascino di Lucca si conferma una vera e propria calamita per il pubblico televisivo nazionale. Rai: boom di ascolti per Tg3 Linea Notte, 8,2% di shareAGI - Boom di ascolti ieri sera su Rai 3 per Tg3 Linea Notte condotto da Ilaria Capitani.