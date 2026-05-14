La Basilica di San Lucchese protagonista su RaiUno

Sabato mattina, la Basilica di San Lucchese a Poggibonsi è stata al centro di un servizio trasmesso su RaiUno durante Tg1 Dialogo. La puntata è andata in onda alle 8:20 e successivamente è stata resa disponibile anche su Rai Play. La trasmissione ha mostrato immagini e informazioni sulla chiesa, attirando l’attenzione degli spettatori che hanno seguito la puntata.

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Poggibonsi, e in particolare la Basilica di San Lucchese, protagonista della trasmissione di sabato di Tg1 Dialogo, in onda su RaiUno alle 8,20 (e poi anche su Rai Play). La rubrica settimanale a cura di Mario Prignano, con il commento affidato a padre Enzo Fortunato, è dedicata ai racconti di solidarietà e di integrazione sociale e ai temi della spiritualità attraverso itinerari di natura religiosa e interculturale. Stavolta Tg1 Dialogo proporrà un interessante servizio realizzato dalla troupe televisiva in occasione della recente festa patronale di Poggibonsi, tra l’attesa della vigilia e gli eventi culminanti dell’annuale ricorrenza del 28 aprile sempre molto cara ai poggibonsesi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Basilica di San Lucchese protagonista su RaiUno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Perugia protagonista nel piccolo schermo: la messa dal duomo su RaiUno nel segno di papa Leone XIVLa cattedrale di San Lorenzo si prepara a diventare, per un giorno, il centro dell'attenzione nazionale. Messa dall'abbazia di San Martino al Cimino in diretta su RaiunoL'Abbazia di San Martino al Cimino, in occasione dei festeggiamenti per gli 800 anni dalla consacrazione, sarà protagonista in tv. Temi più discussi: La Basilica di San Miniato al Monte torna a nuova vita: conclusi i lavori di restauro; A Pentecoste la Messa del Papa nella basilica di San Pietro; Il papa copto Tawadros II ha celebrato nella Basilica di San Marco; La diretta della Madonna di San Luca in Cattedrale. Venerdì 15 maggio, alle 16, all'Altare della Cattedra della Basilica di San Pietro, si svolgeranno i funerali del card. Emil Paul Tscherrig, il nunzio apostolico morto a 79 anni. La Liturgia esequiale sarà celebrata da #PapaLeoneXIV coi cardinali. x.com La cupola della basilica di San Gaudenzio a Novara è il vero capolavoro pazzo di Alessandro Antonelli. La visita mozzafiato con casco e imbragaturaL'architetto della Mole - al centro della nuova Rete Antonelliana -progettò per questa chiesa del Cinquecento un'opera ancora più ardita. La sua storia (tormentata) e come vederla da vicino ... torino.corriere.it L’Aquila, riaperta la Basilica di San Bernardino dopo il cedimento di un intonacoPaura ieri nella Basilica di San Bernardino dove ha ceduto un intonaco ma, fortunatamente, non ci sono danni strutturali. La Basilica è regolarmente aperta, con la zona interessata che è stata transen ... rete8.it