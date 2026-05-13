Atalanta tegola Scalvini | distrazione alla caviglia e stagione finita
La stagione dell'Atalanta si è conclusa con una brutta notizia per il difensore, che ha subito un infortunio alla caviglia durante un allenamento. La lesione ha richiesto un intervento chirurgico e si è deciso di interrompere anzitempo la sua partecipazione alla competizione, portando a una fine anticipata del campionato di due settimane. La squadra dovrà fare a meno del giocatore per le ultime partite stagionali.
Bergamo, 13 maggio 2026 – È terminata con due settimane di anticipo la stagione, tormentata da infortuni, di Giorgio Scalvini. Il 22enne difensore dell’Atalanta, uscito zoppicante all’inizio del secondo tempo nel match vinto domenica al Meazza per 3-2 contro il Milan, dopo una valutazione medica attraverso approfondimenti diagnostici, ha riportato una distrazione di primosecondo grado della caviglia destra con interessamento del compartimento articolare laterale. Infortunio che lo costringerà a saltare le ultime due gare di campionato, quella casalinga domenica pomeriggio contro il Bologna e la conclusiva trasferta di Firenze. Il difensore...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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