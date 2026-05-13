Atalanta tegola Scalvini | distrazione alla caviglia e stagione finita

La stagione dell'Atalanta si è conclusa con una brutta notizia per il difensore, che ha subito un infortunio alla caviglia durante un allenamento. La lesione ha richiesto un intervento chirurgico e si è deciso di interrompere anzitempo la sua partecipazione alla competizione, portando a una fine anticipata del campionato di due settimane. La squadra dovrà fare a meno del giocatore per le ultime partite stagionali.

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