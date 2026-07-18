Il leader del Movimento 5 Stelle ha criticato il governo, affermando che la sicurezza non si risolve con il fai da te e chiedendo allo Stato di evitare il Far West. Ha anche accusato l’esecutivo di trascurare le difficoltà economiche di cittadini e imprese, concentrandosi invece sul riarmo e su riforme istituzionali. La dichiarazione arriva in un momento di tensione politica, con scontri tra le forze di maggioranza e opposizione.

Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, torna ad attaccare il governo, accusandolo di trascurare le difficoltà economiche di cittadini e imprese per concentrarsi invece sul riarmo e su riforme istituzionali. In un lungo messaggio pubblicato sui social, l’ex premier sostiene che l’esecutivo stia ignorando i problemi legati al caro vita, all’aumento dei costi dell’energia e alla pressione fiscale. «Pensano al riarmo invece che a famiglie e imprese». Conte denuncia che cittadini, lavoratori e imprenditori sarebbero stati lasciati soli di fronte all’aumento dei prezzi e delle spese quotidiane. Secondo il leader pentastellato, il governo preferirebbe impegnarsi nell’incremento delle spese militari e in modifiche alla legge elettorale, anziché promuovere misure di sostegno economico sul modello del Pnrr. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Conte attacca il governo sul caso Roggero: “Sicurezza non è giustizia fai da te, lo Stato eviti il Far West”

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