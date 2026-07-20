Elon Musk ha commentato pubblicamente sulla vicenda di un gioielliere che ha sparato, riaprendo il dibattito sulla legittima difesa. Il miliardario ha criticato i giudici coinvolti nel caso, mentre un partito politico ha proposto l’impunità senza considerare la proporzionalità della reazione. La vicenda si svolge in un Paese diviso politicamente, con le elezioni alle porte. Musk ha così attirato l’attenzione su questa controversa vicenda giudiziaria.

Una vicenda più che controversa in un Paese politicamente diviso quasi a metà, che si appresta ad andare al voto. L’uomo più ricco del pianeta, Elon Musk, poteva perdere una ghiotta occasione come la vicenda del gioielliere sparatore Mario Roggero? Certo che no. E infatti non l’ha persa. “È pazzesco. Sono il giudice e il pubblico ministero a meritarsi questa condanna” ha vergato il miliardario Usa sul suo social X. Poche righe che trasformano il caso giudiziario di un uomo condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga e ferito un terzo, in una questione internazionale. Un commento rilanciato immediatamente dal referente italiano del patron di Tesla e SpaceX, Andrea Stroppa, che esulta: “Elon Musk dalla parte di Mario Roggero”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Musk irrompe sul caso Roggero, si riapre lo scontro sulla legittima difesa. Il miliardario attacca i giudici e la Lega propone l’impunità indipendentemente dalla proporzionalità della reazione

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