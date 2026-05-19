Ravetto lascia la Lega e aderisce a Futuro Nazionale
La deputata e responsabile del dipartimento Pari opportunità della Lega ha annunciato di aver lasciato il partito di Matteo Salvini e di essersi unita a Futuro Nazionale, un movimento guidato da Roberto Vannacci. La decisione è stata comunicata ufficialmente e segna un cambiamento nella sua appartenenza politica. La sua uscita dalla Lega e l’ingresso in Futuro Nazionale sono stati confermati attraverso comunicati ufficiali. La notizia ha suscitato attenzione tra gli osservatori politici.
AGI - La deputata e responsabile del dipartimento Pari opportunità della Lega Laura Ravetto lascia il partito di Matteo Salvini e aderisce a Futuro nazionale di Roberto Vannacci. La notizia, anticipata da un quotidiano, è confermata da fonti qualificate di Fnv. "Accolgo con grande piacere Laura Ravetto all'interno di Futuro nazionale. Si tratta di una personalità politica di consolidata esperienza, con cinque legislature in Parlamento e ruoli di rilievo ricoperti nel corso della sua attività istituzionale, fra cui quello di sottosegretario ai rapporti col Parlamento nel 2010 e responsabile del dipartimento immigrazione di Forza Italia nel 2019", commenta il fondatore Roberto Vannacci. 🔗 Leggi su Agi.it
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