Louvre riapre la Galerie d’Apollon dopo il furto dei gioielli

Da laverita.info 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Galerie d’Apollon del Louvre ha riaperto al pubblico dopo essere stata chiusa a causa di un furto avvenuto nell’ottobre 2025. Le vetrine che contenevano i gioielli della Corona francese risultano ancora vuote. La sala è accessibile ai visitatori, ma i preziosi sono ancora assenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La sala simbolo del museo parigino torna accessibile ai visitatori dopo la rapina dell’ottobre 2025. Per ora restano vuote le vetrine che ospitavano i preziosi della Corona francese. Mariangela Sandrone, che ha riaperto la gioielleria insieme a una delle figlie, racconta l'incontro con il marito nel carcere di Bollate: «Spero torni presto a casa. Ora tocca a noi andare avanti, esposte ai rischi». Il rogo divampato nella provincia di Guadalajara continua ad avanzare senza sosta. Le fiamme hanno già devastato 26 mila ettari, mentre cresce la preoccupazione per l'arrivo di una nuova ondata di caldo. filmati diffusi dal Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) il 19 luglio mostrano le forze statunitensi impegnate nella nona notte consecutiva di attacchi contro le infrastrutture militari iraniane. 🔗 Leggi su Laverita.info

louvre riapre la galerie d8217apollon dopo il furto dei gioielli
© Laverita.info - Louvre, riapre la Galerie d’Apollon dopo il furto dei gioielli
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Louvre, la Galerie dApollon riapre al pubblico dopo il furto dell'ottobre 2025

Video Louvre, la Galerie dApollon riapre al pubblico dopo il furto dell'ottobre 2025

Notizie e thread social correlati

Francia: riapre dopo furto la Galleria d'Apollo al Louvre ma senza gioielliLa Galleria di Apollo del Louvre a Parigi ha riaperto al pubblico il 22 luglio, dopo essere stata chiusa a causa di un furto avvenuto lo scorso anno.

Louvre, la Galleria di Apollo riapre dopo il maxi-furtoLa Galleria di Apollo del Louvre ha riaperto dopo il furto di gioielli avvenuto nell’ottobre 2025.

Temi più discussi: 9 mesi dopo la rapina, il Museo del Louvre riapre la galleria di Apollo, senza vetrine né gioielli; È pronta a riaprire (vuota) la Galleria d’Apollon, vittima del furto al Louvre lo scorso ottobre; Nove mesi dopo la rapina al Louvre, la Galleria Apollo riapre, ma senza i suoi gioielli – Intervista; Sono stati ritrovati i gioielli rubati dal museo del Louvre?.

louvre riapre la galerieLouvre, riaperta la Galerie d'Apollon dopo il furto del 2025Il Museo del Louvre ha riaperto la Galleria d'Apollo, chiusa dal furto dei Gioielli della Corona del 19 ottobre 2025. La sala riapre senza le opere rubate, destinate a una nuova area ad alta sicurezza ... tg24.sky.it

louvre riapre la galerieLouvre, riapre la Galleria di Apollo a 9 mesi dal furto-shock. Ma i gioielli saranno esposti altroveIn ottobre la razzia di 8 pezzi della collezione, per un valore complessivo di quasi 90 milioni. Oggi la grande sala pensata dal Re Sole si ripropone senza i ... repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web