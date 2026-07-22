Louvre riapre la Galerie d’Apollon dopo il furto dei gioielli
La Galerie d’Apollon del Louvre ha riaperto al pubblico dopo essere stata chiusa a causa di un furto avvenuto nell’ottobre 2025. Le vetrine che contenevano i gioielli della Corona francese risultano ancora vuote. La sala è accessibile ai visitatori, ma i preziosi sono ancora assenti.
La sala simbolo del museo parigino torna accessibile ai visitatori dopo la rapina dell’ottobre 2025. Per ora restano vuote le vetrine che ospitavano i preziosi della Corona francese. Mariangela Sandrone, che ha riaperto la gioielleria insieme a una delle figlie, racconta l'incontro con il marito nel carcere di Bollate: «Spero torni presto a casa. Ora tocca a noi andare avanti, esposte ai rischi». Il rogo divampato nella provincia di Guadalajara continua ad avanzare senza sosta. Le fiamme hanno già devastato 26 mila ettari, mentre cresce la preoccupazione per l'arrivo di una nuova ondata di caldo. filmati diffusi dal Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) il 19 luglio mostrano le forze statunitensi impegnate nella nona notte consecutiva di attacchi contro le infrastrutture militari iraniane. 🔗 Leggi su Laverita.info
Louvre, la Galerie dApollon riapre al pubblico dopo il furto dell'ottobre 2025
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