Louvre sette mesi dopo il furto | che fine hanno fatto i gioielli della corona?

Sette mesi dopo il furto al museo più visitato al mondo, si continua a chiedere cosa sia successo ai gioielli della corona scomparsi. La giornalista Patricia Tourancheau ha scritto un libro in cui analizza le ragioni per cui il bottino non sia ancora stato recuperato. Dopo l’episodio, le autorità hanno avviato indagini senza risultati concreti, e nel frattempo i gioielli rimangono irreperibili. La vicenda ha attirato l’attenzione internazionale, ma ancora nessuna pista concreta ha portato al ritrovamento.

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«Recuperare le opere d'arte è l'obiettivo principale della polizia artistica. Catturare i ladri è secondario», scrive la giornalista Patricia Tourancheau nel suo nuovo libro Le casse du Louvre, edito in Francia da Seuil. ). La regina del giallo racconta nei dettagli la rapina parigina su scala mondiale: un furto che sembra essere stato compiuto da un gruppo di giovani intraprendenti di Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) ai danni di un ex palazzo reale caduto in rovina. Il 19 ottobre 2025, hanno impiegato solo otto minuti per commettere il loro crimine. Con un impatto mondiale, i canali di informazione 24 ore su 24 parlano già di criminali di alto livello e di potenziali complici all'interno del museo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Louvre, sette mesi dopo il furto: che fine hanno fatto i gioielli della corona? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Louvre, cambio al vertice dopo il furto dei gioielli della Corona Sullo stesso argomento Louvre, cambio al vertice dopo il furto dei gioielli della CoronaDopo il furto di gioielli dello scorso 19 ottobre il museo del Louvre cambia direttore. Leggi anche: Arrivano le dimissioni per la direttrice del Louvre. C’entra il furto di gioielli?