L’Azienda ospedaliero-universitaria di Siena ha contribuito alla definizione delle nuove linee guida nazionali per il trattamento del sovrappeso e dell’obesità tra i giovani. La partecipazione si è concentrata sulla stesura di protocolli e raccomandazioni specifiche. Le linee guida sono state approvate dal ministero della Salute e coinvolgono strutture pubbliche e private in tutta Italia. La sanità senese ha avuto un ruolo centrale nel processo decisionale e nella redazione dei documenti.

SIENA – L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese riveste un ruolo di primo piano nella definizione delle nuove disposizioni nazionali dedicate alla cura del sovrappeso e dell’obesità giovanile. La dottoressa Barbara Paolini, che guida la struttura semplice dipartimentale di Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Aou Senese e presiede l’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica, è entrata a far parte del comitato tecnico-scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità. Al contempo, la dietista Barbara Martinelli figura tra i revisori esterni del documento. Le disposizioni formulate mirano a definire raccomandazioni operative per la gestione dei pazienti tra i 12 e i 18 anni che non rispondono ai trattamenti basati unicamente sulla modifica dello stile di vita, come la dieta e l’attività fisica. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Lotta all’obesità giovanile: la sanità senese protagonista delle nuove linee guida nazionali

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